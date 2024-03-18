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Россия нанесла удар по Харьковской области: есть пострадавший

Харьков, Понедельник 18 марта 2024 06:45
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Россия нанесла удар по Харьковской области: есть пострадавший Фото: Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области: есть пострадавший (t me dsns)
Автор: Ксения Вертебная

Ночью, 18 марта, Россия нанесла ракетный удар по пожарной части приграничного населенного пункта Харьковской области, в результате чего пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДСНС Украины.

В результате удара повреждения получило здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля.

"На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в результате российской атаки 17 марта на Сумы были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города , никто из граждан не пострадал. В администрации отметили, что "ситуация на границе находится под контролем ВСУ".

Кроме того, 17 марта российские кафиры обстреляли Конотоп Сумской области, местные жители слышали несколько взрывов . В Сумской областной военной администрации подчеркнули, что российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения области.

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