Россия нанесла удар по Харьковской области: есть пострадавший

Ночью, 18 марта, Россия нанесла ракетный удар по пожарной части приграничного населенного пункта Харьковской области, в результате чего пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДСНС Украины.

"На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте", - сообщили в ГСЧС.

В результате удара повреждения получило здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля.

Напомним, в результате российской атаки 17 марта на Сумы были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города , никто из граждан не пострадал. В администрации отметили, что "ситуация на границе находится под контролем ВСУ".

Кроме того, 17 марта российские кафиры обстреляли Конотоп Сумской области, местные жители слышали несколько взрывов . В Сумской областной военной администрации подчеркнули, что российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .