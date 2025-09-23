Росія завдала п’ять ударів по Запоріжжю: є руйнування та жертва

Обстріли Запоріжжя

Останніми днями Запоріжжя зазнає значних обстрілівРосійською Федерацією. Зокрема, під ранок 22 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя авіабомбами. Тоді під час обстрілу горіла двоповерхова будівля, п'ять автомобілів, і загинули три людини.

А сьогодні була друга ніч поспіль, коли Росія масово атакувала Запоріжжя авіабомбами. Як повідомляв Федоров, ворог завдав удару по місту шістьма фугасними авіабомбами. Удару зазнали цивільна інфраструктура та житлові будинки, в результаті чого почалися пожежі.