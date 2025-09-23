Россия нанесла пять ударов по Запорожью: есть разрушения и жертва

По данным Федорова, город получил пять ударов. Уже известно о поврежденных складских помещениях и транспортных средствах.

"Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", - сообщил он.

Обновлено в 15:10

Федоров сообщил, что в результате удара по Запорожью один человек погиб, двое ранены.

"43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести", - уточнил он.

Обновлено в 15:40

Федоров сообщил, что в результате удара по Запорожью возросло количество пострадавших. Сейчас медики сообщают о 7 человек.

"Три человека получили помощь от врачей на месте и от госпитализации отказались", - уточнил глава ОГА.

Незадолго до этого Федоров предупредил об угрозе ударных дронов, а также крылатых ракет для города и области. Предварительно, дроны были зафиксированы возле острова Хортица.