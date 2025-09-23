RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россия нанесла пять ударов по Запорожью: есть разрушения и жертва

Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация сегодня снова атаковала Запорожье - по городу было нанесено пять ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По данным Федорова, город получил пять ударов. Уже известно о поврежденных складских помещениях и транспортных средствах.

"Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", - сообщил он.

Обновлено в 15:10

Федоров сообщил, что в результате удара по Запорожью один человек погиб, двое ранены.

"43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести", - уточнил он.

Обновлено в 15:40

Федоров сообщил, что в результате удара по Запорожью возросло количество пострадавших. Сейчас медики сообщают о 7 человек.

"Три человека получили помощь от врачей на месте и от госпитализации отказались", - уточнил глава ОГА.

Незадолго до этого Федоров предупредил об угрозе ударных дронов, а также крылатых ракет для города и области. Предварительно, дроны были зафиксированы возле острова Хортица.

 

Обстрелы Запорожья

В последние дни Запорожье подвергается значительным обстрелам Российской Федерацией. В частности, под утро 22 августа россияне тоже атаковали Запорожье авиабомбами. Тогда во время обстрела горело двухэтажное здание, пять автомобилей, и погибли три человека.

А сегодня была вторая ночь подряд, когда Россия массово атаковала Запорожье авиабомбами. Как сообщал Федоров, враг нанес удар по городу шестью фугасными авиабомбами. Удару подверглась гражданская инфраструктура и жилые дома, в результате чего начались пожары.

