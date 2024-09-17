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Росія завдала масованого удару дронами по Сумах

Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Росія завдала масованого удару «Шахедами» по Сумах. Є наслідки, над їх ліквідацією вже працюють.

Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над їх ліквідацією.

Сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам, також повідомили в ОВА.

 

З вечора 16 вересня триває чергова масована російська атака території України за допомогою ударних дронів типу "Шахед". Зокрема удару зазнав Конотоп.

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Війна Росії проти України