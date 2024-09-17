Россия нанесла массированный удар дронами по Сумам

Россия нанесла массированный удар "Шахедами" по Сумам. Есть последствия, над их ликвидацией уже работают.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Последствия атаки уточняются, все службы работают над их ликвидацией.
Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам, сообщили в ОВА.
С вечера 16 сентября продолжается очередная массированная российская атака территории Украины с помощью ударных дронов типа "Шахед". В частности удару подвергся Конотоп.
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