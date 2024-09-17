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Россия нанесла массированный удар дронами по Сумам

Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Россия нанесла массированный удар "Шахедами" по Сумам. Есть последствия, над их ликвидацией уже работают.

Последствия атаки уточняются, все службы работают над их ликвидацией.

Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам, сообщили в ОВА.

 

С вечера 16 сентября продолжается очередная массированная российская атака территории Украины с помощью ударных дронов типа "Шахед". В частности удару подвергся Конотоп.

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Война России против Украины