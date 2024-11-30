Росія завдала авіаударів по Алеппо вперше з 2016 року

Росія вперше з 2016 року завдала авіаударів по сирійському місту Алеппо. Повстанці дійшли до центру Алеппо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та France24.
Повстанці у середу, 27 листопада, розпочали наступ у напрямку Алеппо. До кінця дня у п'ятницю їхні сили увійшли в різні райони міста.
За даними Reuters, армії Сирії було наказано здійснити "безпечне відведення" з основних районів Алеппо, куди увійшли повстанці "Хаят Тахрір аш-Шам". Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо і всі дороги, що ведуть до міста.
Зазначається, що повстанці захопили вже половину Алеппо. Вони взяли під контроль важливі державні будівлі, штаб-квартири поліції та держбезпеки. У мережі публікують відповідні кадри.
Російські та сирійські літаки атакували в Алеппо в ніч на 30 листопада. Видання AFP наголошує, що це вперше з 2016 року російська авіація завдала ударів по Алеппо. Також під бомбардування потрапили міста та села, які повстанці захопили напередодні.
Повідомляється, що внаслідок бомбардувань та наземних атак загинули 20 членів пов'язаного з Аль-Каїдою сирійського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам"
Як повідомили Reuters військові джерела, Росія пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу, зброя нібито почне надходити протягом 72 годин.
У Сирії цього тижня розпочався новий етап громадянської війни після чотирьох років відносного затишшя. Тисячі повстанців на чолі з ісламістами з "Хайят Тахрір аш-Шам" пішли у наступ на друге за величиною місто Алеппо.
Війська режиму Башара Асада та російські сили завдають ударів по містах та селищах, які контролює опозиція.
За непідтвердженою інформацією, сирійський диктатор Башар Асад екстрено прибув до Москви.
Більше про ситуацію в Сирії та як Росія допомагає Асаду - у матеріалі РБК-Україна.
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