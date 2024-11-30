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Россия нанесла авиаудары по Алеппо впервые с 2016 года

Фото: Россия нанесла авиаудары по Алеппо впервые с 2016 года (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия впервые с 2016 года нанесла авиаудары по сирийскому городу Алеппо. Повстанцы дошли до центра Алеппо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и France24.

Повстанцы в среду, 27 ноября, начали наступление в направлении Алеппо. К концу дня в пятницу их силы вошли в разные районы города.

По данным Reuters, армии Сирии приказали осуществить "безопасный отвод" из основных районов Алеппо, куда вошли повстанцы "Хаят Тахрир аш-Шам". Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо и все дороги, ведущие в город.

Отмечается, что повстанцы захватили уже половину Алеппо. Они взяли под контроль важные государственные здания, штаб-квартиры полиции и госбезопасности. В сети публикуют соответствующие кадры.

Российские и сирийские самолеты атаковали в Алеппо в ночь на 30 ноября. Издание AFP отмечает, что это впервые с 2016 года российская авиация нанесла удары по Алеппо. Также под бомбежку попали города и села, которые захватили повстанцы накануне.

Сообщается, что в результате бомбардировок и наземных атак погибли 20 членов связанной с Аль-Каидой сирийской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"

Как сообщили Reuters военные источники, Россия пообещала Сирии дополнительную военную помощь, оружие начнет поступать в течение 72 часов.

 

 

Что происходит в Сирии

В Сирии на этой неделе начался новый этап гражданской войны после четырех лет относительного затишья. Тысячи повстанцев во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам" пошли в наступление на второй по величине город Алеппо.

Войска режима Башара Асада и российские силы наносят удары по городам и селам, которые контролирует оппозиция.

По неподтвержденной информации, сирийский диктатор Башар Асад экстренно прибыл в Москву.

Больше о ситуации в Сирии и как Россия помогает Асаду - в материале РБК-Украина.

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