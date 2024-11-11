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Росія завдала 3 авіаударів по Запоріжжю: є жертва і постраждалі, серед яких діти

Фото: наслідки удару по Запоріжжю 11 листопада (t.me/dsns_telegram_
Автор: Вадим Ребрина

Російські війська о 01:30 завдали 3 авіаудари по Запоріжжю. Одна людина загинула, девʼятеро поранені. Серед поранених троє дітей - 4, 15 та 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова і ДСНС.

Попередньо, внаслідок атаки загинув чоловік. Дев’ятеро людей звернулись до лікарів за меддопомогою через травми. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики 4 та 17 років.

Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджені гуртожиток і будівля автосалону.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Органи місцевої влади залучили 3 автобуси та проводять евакуацію мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста.

Нагадаємо, в ніч на 11 жовтня у Запоріжжі було чути звук вибуху. Перед цим було зафіксовано активність ворожої авіації.

Також в ніч проти 11 листопада у Миколаєві виникли пожежі у житлових будинках. Місто атакували російські ударні дрони. Загинули двоє людей.

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ЗапоріжжяВійна Росії проти України