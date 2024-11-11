Росія завдала 3 авіаударів по Запоріжжю: є жертва і постраждалі, серед яких діти

Нагадаємо, в ніч на 11 жовтня у Запоріжжі було чути звук вибуху. Перед цим було зафіксовано активність ворожої авіації.

Також в ніч проти 11 листопада у Миколаєві виникли пожежі у житлових будинках. Місто атакували російські ударні дрони. Загинули двоє людей.

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