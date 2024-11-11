RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россия нанесла 3 авиаудара по Запорожью: есть жертва и пострадавшие, среди которых дети

Фото: последствия удара по Запорожью 11 ноября (t.me/dsns_telegram_
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска в 01:30 нанесли 3 авиаудара по Запорожью. Один человек погиб, девять ранены. Среди раненых трое детей – 4, 15 и 17 лет.

Предварительно, в результате атаки погиб мужчина. Девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших – девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет.

В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены общежитие и здание автосалона.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Органы местных властей привлекли 3 автобуса и проводят эвакуацию жителей из общежития. На месте ликвидации последствий обстрела работают все экстренные службы города.

Обновлено в 05:34. До 18 возросло количество раненых в результате ночной вражеской атаки на Запорожье, среди них 5 детей, сообщил Федоров.

Мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет получили необходимую помощь медиков.

В результате атаки разрушен жилой дом, повреждено общежитие.

Обновлено в 06:23. До 20 человек увеличилось количество раненых в результате вражеского авиаудара по Запорожью, сообщил Федоров.

Восемь человек госпитализированы, среди них 4-летний мальчик.

Напомним, в ночь на 11 октября в Запорожье был слышен звук взрыва. Перед этим была зафиксирована активность вражеской авиации.

Также в ночь на 11 ноября в Николаеве возникли пожары в жилых домах. Город атаковали российские ударные дроны. Погибли двое людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна России против Украины