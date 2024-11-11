Россия нанесла 3 авиаудара по Запорожью: есть жертва и пострадавшие, среди которых дети

Напомним, в ночь на 11 октября в Запорожье был слышен звук взрыва. Перед этим была зафиксирована активность вражеской авиации.

Также в ночь на 11 ноября в Николаеве возникли пожары в жилых домах. Город атаковали российские ударные дроны. Погибли двое людей.

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