Через російські удари по підстанціях і мережах у Дніпрі та області обмежене електропостачання. Ворог завдає повторних ударів по енергетиці, щоб унеможливити повернення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.
Він розповів, що РФ цілеспрямовано атакує ключові підстанції та розподільні мережі. У результаті там є пошкодження та обмеження світла.
"Енергетики та аварійні бригади цілодобово працюють над поверненням світла в домівки, проте ворог завдає повторних ударів, щоб унеможливити заживлення", - зазначив міністр.
Під час засідання Штабу щодо ситуації в області була доповідь "Укренерго" і регіональних енергокомпаній про стан мереж, відновлення та захист енергооб’єктів. Також узгодили додаткову допомогу.
Шмигаль повідомив, що Міненерго постійно підтримує регіон обладнанням - з початку року Дніпру та області передали 571,4 тонни устаткування.
"Завтра спрямуємо області ще 7 потужних дизельних генераторів, зокрема для потреб Дніпра. Важливо забезпечити безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури в умовах вимушених відключень електропостачання",
Окрім цього, Шмигаль анонсував опрацювання виділення коштів обласній військовій адміністрації на закупівлю дизелю.
Окремо на засіданні Штабу говорили про розвиток розподіленої генерації - це невеликі електростанції, які розташовані ближче до споживачів.
"Дав завдання прискорити встановлення й підключення газових установок", - зазначив міністр.
Нагадаємо, вчора, 25 листопада, окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу частина регіону була знеструмлена.
Зазначимо, у ДТЕК заявили, що ситуація зі світлом на Дніпропетровщині оцінюється як вкрай важка через повторні російські удари по енергооб'єктах.