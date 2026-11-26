Он рассказал, что РФ целенаправленно атакует ключевые подстанции и распределительные сети. В результате там есть повреждения и ограничения света.

"Энергетики и аварийные бригады круглосуточно работают над возвращением света в дома, однако враг наносит повторные удары, чтобы исключить заживление", - отметил министр.

Во время заседания Штаба по ситуации в области был доклад "Укрэнерго" и региональных энергокомпаний о состоянии сетей, восстановлении и защите энергообъектов. Также согласовали дополнительную помощь.

Шмигаль сообщил, что Минэнерго постоянно поддерживает регион оборудованием - с начала года Днепру и области передали 571,4 тонны оборудования.

" Завтра направим области еще 7 мощных дизельных генераторов, в том числе для нужд Днепра. Важно обеспечить бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры в условиях вынужденных отключений электроснабжения " , - подчеркнул министр.

Кроме того, Шмигаль анонсировал проработку выделения средств областной военной администрации на закупку дизеля.

Отдельно на заседании Штаба говорили о развитии распределенной генерации - это небольшие электростанции, расположенные ближе к потребителям.

"Дал задачу ускорить установку и подключение газовых установок", - отметил министр.