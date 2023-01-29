Росія зацікавлена в загостренні конфліктів на Балканах, - МЗС Північної Македонії

Російська Федерація є одним із тих чинників, які зацікавлені у підтримці конфліктів у регіоні Балкан, щоб легше проявляти свій вплив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі в інтерв’ю північномакедонській службі "Радіо Свобода".
Коментуючи загострення у відносинах із Болгарією, Османі назвав Росію "третьою стороною", зацікавленою в поглибленні цього та інших конфліктів на Балканах.
"Існує зацікавленість третіх сторін у підтримці колись заморожених конфліктів у цьому регіоні для того, щоб мати можливість легше здійснювати вплив у нашому регіоні, це вже відомо з давніх часів", – пояснив він.
За його словами, останнє загострення між Північною Македонією і Болгарією буде "вітатися багатьма третіми сторонами, які побачать можливість підтримувати перманентний конфлікт у цьому регіоні".
На уточнювальне питання, про які "треті сторони" йдеться, Османі відповів коротко, заявивши, що це Російська Федерація.
Нагадаємо, що раніше президент Північної Македонії заявив, що Росія може спровокувати конфлікт на Балканах, щоб відвернути увагу Заходу від війни, яку росіяни ведуть проти України.
Пізніше він запропонував оголосити персонами нон грата кількох болгар через зв'язки з Росією. Одним з них став депутат Європарламенту від Болгарії.
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