Через зв'язки з Росією. Північна Македонія хоче заборонити в'їзд кільком болгарам

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський запропонував оголосити персонами нон грата кількох болгар через зв'язки з Росією. Один з них - депутат Європарламенту від Болгарії Ангела Джамбазьки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Моя пропозиція уряду відповідно до положень закону про іноземців - заборонити в'їзд члену Європарламенту з Болгарії та декільком іншим людям, які є громадянами Болгарії, у зв'язку з діями, які вони зробили і продовжують робити проти нашої країни", - заявив Пендаровський.

За його словами, ці болгари збираються приїхати до Північної Македонії 4 лютого, у день роковин від дня народження Гоце Делчева, якого обидві країни вважають національним героєм. Президент наголосив, що мета їхнього візиту - дестабілізувати країну та відносини з Болгарією. Вони також можуть мати зв'язки з військовою розвідкою Росії.

Варто зауважити, що остаточне рішення з цього питання має ухвалити МЗС Північної Македонії. При цьому між країнами в останні кілька днів зросла напруга через невирішені історичні протиріччя та питання гарантії культурних прав болгар.