Россия заинтересована в обострении конфликтов на Балканах, - МИД Северной Македонии

Комментируя обострение в отношениях с Болгарией, Османи назвал Россию "третьей стороной", заинтересованной в углублении этого и других конфликтов на Балканах.

"Существует заинтересованность третьих сторон в поддержке некогда замороженных конфликтов в этом регионе для того, чтобы иметь возможность легче оказывать влияние в нашем регионе, это уже известно с давних времен", – пояснил он.

По его словам, последнее обострение между Северной Македонией и Болгарией будет "приветствоваться многими третьими сторонами, которые увидят возможность поддерживать перманентный конфликт в этом регионе".

На уточняющий вопрос, о каких "третьих сторонах" идет речь, Османи ответил коротко, заявив, что это Российская Федерация.