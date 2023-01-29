Россия заинтересована в обострении конфликтов на Балканах, - МИД Северной Македонии

Российская Федерация является одним из факторов, которые заинтересованы в поддержке конфликтов в регионе Балкан, чтобы легче проявлять свое влияние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи в интервью северомакедонской службе "Радио Свобода".
Комментируя обострение в отношениях с Болгарией, Османи назвал Россию "третьей стороной", заинтересованной в углублении этого и других конфликтов на Балканах.
"Существует заинтересованность третьих сторон в поддержке некогда замороженных конфликтов в этом регионе для того, чтобы иметь возможность легче оказывать влияние в нашем регионе, это уже известно с давних времен", – пояснил он.
По его словам, последнее обострение между Северной Македонией и Болгарией будет "приветствоваться многими третьими сторонами, которые увидят возможность поддерживать перманентный конфликт в этом регионе".
На уточняющий вопрос, о каких "третьих сторонах" идет речь, Османи ответил коротко, заявив, что это Российская Федерация.
Напомним, что ранее президент Северной Македонии заявил, что Россия может спровоцировать конфликт на Балканах, чтобы отвлечь Запад от войны, которую россияне ведут против Украины.
Позже он предложил объявить персонами нон грата нескольких болгар из-за связей с Россией. Одним из них стал депутат Европарламента от Болгарии.
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