Росія зацікавлена в загостренні конфліктів на Балканах, - МЗС Північної Македонії

Російська Федерація є одним із тих чинників, які зацікавлені у підтримці конфліктів у регіоні Балкан, щоб легше проявляти свій вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі в інтерв’ю північномакедонській службі "Радіо Свобода" .

Коментуючи загострення у відносинах із Болгарією, Османі назвав Росію "третьою стороною", зацікавленою в поглибленні цього та інших конфліктів на Балканах.

"Існує зацікавленість третіх сторін у підтримці колись заморожених конфліктів у цьому регіоні для того, щоб мати можливість легше здійснювати вплив у нашому регіоні, це вже відомо з давніх часів", – пояснив він.

За його словами, останнє загострення між Північною Македонією і Болгарією буде "вітатися багатьма третіми сторонами, які побачать можливість підтримувати перманентний конфлікт у цьому регіоні".

На уточнювальне питання, про які "треті сторони" йдеться, Османі відповів коротко, заявивши, що це Російська Федерація.