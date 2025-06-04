Росія не зацікавлена у переговорах і намагається знищити Україну, - ISW

Російська влада не зацікавлена у добровісних мирних переговорах та швидкому завершенні війни і продовжує курс на ліквідацію суверенітету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
На думку експертів, представники Кремля публічно визнали, що Росія прагне "повного знищення" України.
У звіті послалися на публікації російською та англійською мовами в Telegram-каналах заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва від 3 червня. В них чиновник заявив, що Росії потрібні переговори в Стамбулі для досягнення "швидкої перемоги (в Україні) та повного знищення" українського уряду, а не для "компромісного миру на чиїхось божевільних умовах".
Медведєв зазначив, що російський меморандум в Стамбулі від 2 червня відповідає цим завданням і пригрозив, що Росія "підірве все" та "ліквідує" будь-кого, хто виступає проти неї, реагуючи таким чином на удари СБУ безпілотниками великої дальності по країні 1 червня.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 3 червня заявив, що меморандум Росії спрямований на "усунення першопричин" війни в Україні та що не слід очікувати "негайних рішень" зі Стамбула.
Речник додав, що президент Росії Володимир Путін зацікавлений у майбутній тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.
Водночас, зазначив прес-секретар, Путін хоче провести таку зустріч лише після опрацювання та погодження всіх технічних деталей у рамках майбутнього припинення вогню або довгострокової мирної угоди.
В ISW зазначили, що раніше російські державні ЗМІ попередили населення не очікувати істотних результатів від українсько-російських переговорів.
При цьому аналітики зауважили, що офіційні особи РФ продовжують хибно демонструвати зацікавленість у переговорах зі щирими намірами перед представниками США і країн Заходу.
В Інституті нагадали, що останнім часом російські посадовці провели низку двосторонніх зустрічей зі США у межах зусиль Вашингтона з посередництва в припиненні війни в Україні. Однак під час цих переговорів, вони так і не продемонстрували готовності до компромісу стосовно жодної зі своїх вимог, необхідних для досягнення миру.
У звіті зазначається, що Стамбульський меморандум Росії відображає давні публічні вимоги Кремля щодо суттєвих територіальних і політичних поступок Україні, але при цьому Москва не пропонує жодних поступок зі свого боку.
"В ISW надалі вважають, що Росія, як і раніше, продовжує домагатися виконання вимог, які фактично зводяться до повної капітуляції України, і буде продовжувати рух у цьому напрямку доти, доки Путін вірить, що може досягти воєнної перемоги", - підсумували в Інституті вивчення війни.
Напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі, що відбувся 2 червня, російська сторона передала українській делегації текст "меморандуму" про мир.
Документ вміщував уже традиційні вимоги Кремля, на які офіційний Київ не готовий погодитися.
Президент України Володимир Зеленський назвав меморандум РФ занадто ультимативним і неприйнятним до виконання.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив Москву у затягуванні переговорів і закликав партнерів ввести нові санкції проти агресора.
Сторони обговорили можливість переговорів на рівні президентів України та Росії з залученням окремих лідерів країн Заходу.
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