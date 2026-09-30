Росія не зацікавлена у переговорах: Мерц про зустріч глав МЗС Німеччини та РФ

Видання пише, що глава німецького уряду розглядає нещодавню зустріч міністра закордонних справ Німеччини Йоханна Вадефуля з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим як доказ небажання Москви брати участь у серйозних мирних переговорах.

"Наступна оцінка Росією цієї зустрічі показала, що Росія явно зовсім не зацікавлена у серйозних переговорах на даний час. Тому ми докладемо всіх зусиль, щоб продовжувати допомагати та підтримувати Україну", - сказав він.

Канцлер Німеччини додав, що мова "не тільки про військову, а й політичну, фінансову" та економічну сфери.