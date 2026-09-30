RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия не заинтересована в переговорах: Мерц о встрече глав МИД Германии и РФ

06:45 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не заинтересована участвовать в реальных мирных переговорах. На этом фоне он пообещал продолжить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Издание пишет, что глава немецкого правительства рассматривает недавнюю встречу министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с главой МИД РФ Сергей Лавровым как доказательство нежелания Москвы участвовать в серьезных мирных переговорах.

"Последующая оценка Россией этой встречи показала, что Россия явно совершенно не заинтересована в серьезных переговорах в настоящее время. Поэтому ми приложим все усилия, чтобы продолжать помогать и поддерживать Украину", - сказал он.

Канцлер Германии добавил, что речь "не только о военной, но и политической, финансовой" и экономической сфер.

Что предшествовало

Напомним, что в субботу на Вадефуль и Лавров провели встречу на полях Генассамблеи ООН а Нью-Йорке. В ходе этой встречи глава МИД Германии призвал Россию прекратить гибридные атаки и отказаться от дальнейшей эскалации против Германии, Европы и НАТО.

Он также дал понять, что возвращение к конструктивному диалогу возможно в случае прекращения войны РФ против Украины.

Отметим, что несмотря на заявление сердца, Вадефуль сказал вчера, что переговору по завершению войны в Украине вскоре могут быть возобновлены. Он подчеркнул, что Германия должна участвовать в них.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияФридрих МерцМирные переговорыВойна в Украине