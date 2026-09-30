Россия не заинтересована в переговорах: Мерц о встрече глав МИД Германии и РФ

Издание пишет, что глава немецкого правительства рассматривает недавнюю встречу министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с главой МИД РФ Сергей Лавровым как доказательство нежелания Москвы участвовать в серьезных мирных переговорах.

"Последующая оценка Россией этой встречи показала, что Россия явно совершенно не заинтересована в серьезных переговорах в настоящее время. Поэтому ми приложим все усилия, чтобы продолжать помогать и поддерживать Украину", - сказал он.

Канцлер Германии добавил, что речь "не только о военной, но и политической, финансовой" и экономической сфер.