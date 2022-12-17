Росія застосувала всі види озброєння під час вчорашньої атаки, - Повітряні сили

Він зазначає, росіяни за день до масованого удару застосували іранські дрони, але це не лише для того, щоб "промацати" українську ППО.

"Це, зокрема, робиться для того, щоб дізнатися де саме були збиті ті "Шахеди", де саме дістала їх наша протиповітряна оборона. Тому що збивають "Шахеди" вночі і передусім це роблять зенітні ракетні комплекси. Зрозуміло, що вони визначають їх місце розташування та роблять потім корективи для своїх вже ракетних атак.

За його словами, зазвичай російські війська в один день застосовують усе наявне озброєння, як сталося і 16 грудня.

"Учора було застосовано фактично все...Є різні ракети і різних типів наземного, повітряного та морського базування, які й були застосовані. Окрім "Шахедів", вони були запущені напередодні", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

За даними Генштабу, загалом вчора ворог випустив по нашій країні 98 ракет і здійснив понад 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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