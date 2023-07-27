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Росія застосувала нову зброю для протидії контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка

Фото: Росія використовує модифікований вертоліт Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

У той час як ЗСУ продовжують великі наступальні операції в Запорізькій області, однією з найсильніших російських систем озброєння в цьому секторі є ударний вертоліт Ка-52, який був сильно модифікований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія втратила близько 40 гелікоптерів Ка-52 після вторгнення, але цей тип також дорого обійшовся Україні.

За даними британської розвідки, останніми місяцями Росія поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом Ка-52М: сильно модифікованим вертольотом, виходячи з російського досвіду в Сирії.

Докази, що підтверджують використання варіанта М в Україні, включають фотографії, розміщені у соціальних мережах, на яких екіпаж позує поряд із новим вертольотом.

"Ще одним важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту.

Водночас The New York Times та Bloomberg повідомили з посиланням на джерела у Вашингтоні про початок нового великого етапу настання ЗСУ.

Як повідомляло РБК-Україна, українські морські піхотинці вранці 25 липня збили російський бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Донбасі. Вертоліт Ка-52 призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових гелікоптерів. Він здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.

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ЗапоріжжяКонтрнаступ ЗСУ