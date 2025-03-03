Росія застосовує іноземні компоненти в системах залпового вогню "Торнадо-С", - ГУР

У результаті дослідження зразків керованих реактивних снарядів російської системи залпового вогню "Торнадо-С", які використовуються державою-агресором проти України, виявлено одночасне застосування двох волоконно-оптичних гіроскопів.

Перший гіроскоп, ТИУС500, є продуктом російського ТОВ “НВК “ОПТОЛІНК”, а другий - іноземного виробництва, без маркування виробника, проте має індикаторні пломби китайською мовою. За візуальними ознаками, цей компонент схожий на гіроскопи AgileLight китайського виробника BWSENSING.

Іноземні компоненти

Використання двох гіроскопів одночасно сприяє підвищенню точності ураження, адже дозволяє отримувати два окремих масиви інформації щодо поточного положення об'єкта в просторі. Це дозволяє більш точно коригувати траєкторію ракети, що особливо важливо для виконання складних бойових завдань.

Обидва пристрої - як російський, так і іноземний - мають схожу будову. Вони містять три кільцевих інтерферометра Саньяка, розміщених в трьох ортогональних осях, а також електронні плати.

Що стосується електронних компонентів, то російський блок використовує програмовану вентильну матрицю (FPGA) Altera Cyclone, розроблену в США, а іноземний блок зібраний на мікроконтролері STMicroelectronics, що є продуктом Швейцарії.

Крім того, російський блок містить компоненти від таких міжнародних виробників, як США (Analog Devices, National Semiconductor, Maxim Integrated), Китай (Panwoo Equipment Consulting, Mornsun), Швейцарія (STMicroelectronics) та Великобританія (Golledge Electronics).