Росія заслуговує на всі жорсткі кроки, готові швидко рухатися з США, - Зеленський
Україна сподівається, що США та всі партнери задіють найжорсткіші методи, аби змусити російського диктатора Володимира Путіна до миру, адже поки що тиску недостатньо.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію - російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика", - заявив Зеленський.
На думку президента, необхідні жорсткі санкції проти Росії і більше сил ППО для України, щоб захиститися від ворожих атак.
"Росія заслуговує на збільшення тиску на неї - на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати й підтримувати систему, яка не хоче нічого, крім війни", - додав глава держави.
Також Зеленський вважає, що потрібно більше взаємодії та єдності між всіма західними партнерами України.
"Ми готові рухатись разом, рухатись разом з Америкою максимально швидко в дипломатії, у нашій взаємодії. Ми розраховуємо, що Сполучені Штати, Європа, усі інші наші партнери, які реально хочуть миру й гарантованої безпеки, задіють усі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен усім, крім Путіна", - підкреслив президент.
Зеленський наголосив, що на Путіна необхідно натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей. Тому Україна продовжує комунікацію з США щодо того, як діяти всім разом, щоб завершити цю війну.
"Світ знає, що тільки Росія є причиною - причиною, чому війна триває стільки років. На Росію треба тиснути. І гарантувати безпеку потрібно тим, на кого Росія напала, - саме українцям, усім європейцям. І це буде", - підсумував президент.
Погрози Трампа
Слова Зеленського прозвучали на фоні останніх слів президента США Дональда Трампа, який дуже незадоволений Путіним. Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Трамп "розлючений" і "дуже злий" на Путіна через заяви про нібито нелегітимність Зеленського, а також питання припинення вогню в Україні.
Трамп розлютився після того, як Путін повторив своє гасло, що Зеленський нібито нелегітимний. Так, у п'ятницю, російський диктатор закликав створити перехідний уряд (тимчасове управління під егідою ООН), який міг би фактично усунути Зеленського.
Також злість Трампа пов'язана з триваючою війною. Тому він пригрозив ввести мита на нафту з РФ у розмірі 25-50%. Трамп зазначив, що мита проти Росії набудуть чинності протягом місяця, якщо не буде угоди про припинення вогню.
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