Россия заслуживает все жесткие шаги, готовы быстро двигаться с США, - Зеленский
Украина надеется, что США и все партнеры задействуют жесткие методы, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина к миру, ведь пока давления недостаточно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И каждые сутки фактически в ответ на это предложение - российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика", - заявил Зеленский.
По мнению президента, необходимы жесткие санкции против России и больше сил ПВО для Украины, чтобы защититься от вражеских атак.
"Россия заслуживает увеличения давления на нее - на все жесткие шаги, которые могут сломать российскую способность воевать и поддерживать систему, которая не хочет ничего, кроме войны", - добавил глава государства.
Также Зеленский считает, что нужно больше взаимодействия и единства между всеми западными партнерами Украины.
"Мы готовы двигаться вместе, двигаться вместе с Америкой максимально быстро в дипломатии, в нашем взаимодействии. Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты, Европа, все другие наши партнеры, которые реально хотят мира и гарантированной безопасности, задействуют все необходимые инструменты. Успех дипломатии нужен всем, кроме Путина", - подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что на Путина необходимо надавить ради успеха дипломатии и сохранения жизни людей. Поэтому Украина продолжает коммуникацию с США относительно того, как действовать всем вместе, чтобы завершить эту войну.
"Мир знает, что только Россия является причиной - причиной, почему война длится столько лет. На Россию надо давить. И гарантировать безопасность нужно тем, на кого Россия напала, - именно украинцам, всем европейцам. И это будет", - подытожил президент.
Угрозы Трампа
Слова Зеленского прозвучали на фоне последних слов президента США Дональда Трампа, который очень недоволен Путиным. Напомним, сегодня стало известно, что Трамп "разъярен" и "очень зол" на Путина из-за заявлений о якобы нелегитимности Зеленского, а также вопроса прекращения огня в Украине.
Трамп разозлился после того, как Путин повторил свой лозунг, что Зеленский якобы нелегитимен. Так, в пятницу, российский диктатор призвал создать переходное правительство (временное управление под эгидой ООН), которое могло бы фактически устранить Зеленского.
Также злость Трампа связана с продолжающейся войной. Поэтому он пригрозил ввести пошлины на нефть из РФ в размере 25-50%. Трамп отметил, что пошлины против России вступят в силу в течение месяца, если не будет соглашения о прекращении огня.
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