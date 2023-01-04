Росія зараз буде намагатися застосувати нові підходи під час обстрілів, - ГУР

Росія зараз готує ракети для наступного масованого удару по Україні. Будуть застосовані різні типі ракет та дронів.

"Вони зараз будуть намагатися застосувати нові підходи. Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 - особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували", - сказав він.

За його словами, зараз вони готують ракети для наступного масованого удару.

"Тобто вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп нанесення ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах", - повідомив представник ГУР.

Відповідаючи на питання, чи може Росія не збирати максимальну кількість для прориву нашої ППО - наприклад, 70 ракет, а наносити удари дозовано та частіше, але по 20-30, як це було 31 грудня, Скібіцький заявив, що у ГУР "таких даних немає".