ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія зараз буде намагатися застосувати нові підходи під час обстрілів, - ГУР

Новость на русском →
Україна, Середа 04 січня 2023 09:06
Росія зараз буде намагатися застосувати нові підходи під час обстрілів, - ГУР Фото: Росія готує ракети для нового удару (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Росія зараз готує ракети для наступного масованого удару по Україні. Будуть застосовані різні типі ракет та дронів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Вони зараз будуть намагатися застосувати нові підходи. Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 - особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували", - сказав він.

За його словами, зараз вони готують ракети для наступного масованого удару.

"Тобто вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп нанесення ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах", - повідомив представник ГУР.

Відповідаючи на питання, чи може Росія не збирати максимальну кількість для прориву нашої ППО - наприклад, 70 ракет, а наносити удари дозовано та частіше, але по 20-30, як це було 31 грудня, Скібіцький заявив, що у ГУР "таких даних немає".

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що російська промисловість за місяць може виготовляти 50 ракет різних типів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети ракетный удар
NEWS
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет