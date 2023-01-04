Россия сейчас будет пытаться применить новые подходы при обстрелах, - ГУР

Россия сейчас готовит ракеты для следующего массированного удара по Украине. Будут применены различные типы ракет и дронов.

"Они сейчас будут пытаться применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 - особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе. Вы же видите, как два дня подряд россияне их активно использовали", - сказал он.

По его словам, сейчас они готовят ракеты для последующего массированного удара.

"То есть они будут комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам", - сообщил представитель ГУР.

Отвечая на вопрос, может ли Россия не собирать максимальное количество для прорыва нашей ПВО - например, 70 ракет, а наносить удары дозированно и чаще, но по 20-30, как это было 31 декабря, Скибицкий заявил, что у ГУР "таких данных нет ".