Росія запустить виробництво нових авіабомб для ударів по Україні, - ISW

Речник Таврійського угруповання ЗСУ, капітан Дмитро Лиховій 10 березня повідомив, що російські війська завдали удару по Мирнограду Донецької області трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами (УМПБ) Д-30СН.

Речник заявив, що вдосконалені керовані планерні бомби УМПБ Д-30СН по суті перетворюють некеровані гравітаційні бомби ФАБ радянських часів на керовані планерні бомби.

У звіті нагадали, що російські війська використовували некеровані планерні бомби ще у січні 2024 року.

Крім того, нещодавно російські військові блогери стверджували, що російські війська у невизначених районах України почали наносити удари некерованими планерними бомбами ФАБ УМПБ, на противагу використанню некерованих планерних бомб із уніфікованими модулями планування і корекції.

Керовані планерні бомби УМПБ мають систему наведення, яка включає завадостійкий приймач сигналів ГЛОНАСС/GPS "Комета" і складні крила, подібні до крилатої ракети Х-101.

Блогери зазначали, що російські війська можуть запускати керовані плаваючі бомби УМПБ з літаків і наземних реактивних систем залпового вогню РСЗВ "Торнадо-С" і "Смерч". Наразі російська авіація запускає УМПБ без реактивних двигунів, але в майбутньому агресор планує використовувати такі бомби з реактивними двигунами.

"Російські військові блогери стверджували, що керовані планерні бомби з реактивним двигуном і паливним баком, дозволять російській авіації скидати керовані планерні бомби з меншої висоти "подібно до крилатих ракет класу "повітря-поверхня"" та збільшать максимальну дальність ураження до 80-90 кілометрів", - йдеться у звіті.

Зазначається, що збільшена дальність польоту керованих планерних бомб УМПБ, дозволить російській авіації збільшити глибину ударів по українських позиціях без ризику виявлення або знищення літаків Повітряними силами ЗСУ.

"Таким чином, припускають фахівці, російська оборонно-промислова база намагається масово виробляти керовані планерні бомби УМПБ. Російські війська, ймовірно, намагатимуться запустити серійне виробництво керованих планерних бомб УМПБ та розширити їхнє застосування на всій лінії фронту", - йдеться у звіті.

Обстріли керованими авіабомбами

В ніч на 10 березня російські військові обстріляли Мирноград у Донецькій області.

Спочатку в ЗСУ повідомили про обстріл ракетами ЗРК С-300. Однак згодом виявилося, що загарбники використали для обстрілу нові плануючі авіабомби УМПБ Д-30СН. Це старі фугасні авіаційні бомби, перетворені на керовані авіаційні бомби з додатковими функціями планування і додатковими силовими установками.

Крім того, днями українські військові відпрацювали по ворожих літаках на відстані понад 150 кілометрів. Однак про результати цієї операції не повідомлялося.

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