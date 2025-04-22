Росія запустила зранку понад 70 "Шахедів": скільки дронів збила ППО

З 08:00 ранку, 22 квітня, противник атакував 77-ма ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів з районів пусків:

Курськ;

Брянськ;

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 18:00 підтверджено збиття 38 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений, без негативних наслідків.

Крім того, сьогодні окупанти випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку міста Запоріжжя.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.

Обстріли України

Сьогодні вранці в Україні у низці областей оголошувалась тривога, через те, що російська армія запустила декілька груп ударних дронів по території України.

Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у київській області.

Згодом стало відомо, що окупанти дронами атакували Харків. Там за годину зафіксовано щонайменше 12 прильотів по місту.

Внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування, виникли пожежі. За попередніми даними рятувальників, внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей.