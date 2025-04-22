Масована атака дронів на Харків: з'явилися фото та відео наслідків

Російські окупанти вдень 22 квітня масовано атакували Харків та область ударними дронами. Внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування, виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

За попередніми даними рятувальників, внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей.

Також виникли пожежі: горіли приватний будинок, складська і господарча будівлі, автомобілі та суха трава.

Рятувальники вже приборкали вогонь. Триває ліквідація наслідків атаки.

Фото: наслідки масованої атаки дронів на Харків (t.me/dsns_telegram)

Як повідомив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко, росіяни запустили по Харкову та передмістю 14 безпілотників типу "Шахед". 12 з них влучили у чотирьох районах Харкова.

"Внаслідок атаки станом на зараз постраждали восьмеро осіб. На місці пригоди працюють прокурори та слідчі з метою фіксації наслідків атаки", - додав він.

Водночас, за інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, поранення отримали десятеро осіб.

"Попередньо, десять осіб отримали поранення. Вони перебували в автівках, стояли на зупинках громадського транспорту. Також вибухи були на цивільних підприємствах. Ми вкотре бачимо, що ворог цілеспрямовано б’є по бізнесу та цивільним людям", - розповів мер.