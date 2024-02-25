Россия запустила с востока "Шахеды". В Украине начали объявлять тревогу
В части регионов Украины вечером воскресенья, 25 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.
Около 20:00 неизвестный беспилотник был замечен в Харьковской области. Затем "Шахед" был зафиксирован в Коломакском районе Харьковской области. Он двигался по юго-западному курсу.
По состоянию на 21:20 дроны зафиксированы:
- в Лозовском районе Харьковской области, курс северный.
- в северной части Днепропетровщины, курс южный.
Воздушная тревога в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях связана с активностью тактической вражеской авиации.
В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.
Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Российская воздушная атака в ночь на 25 февраля
Как и упоминалось выше, российские террористы атаковали Украину по нескольким направлениям. В ходе атаки тревога была объявлена в ряде центральных, северных и южных областей.
Под утро сообщалось о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области. В воздушных силах также предупреждали об угрозе беспилотников в этом регионе. Также о работе сил ПВО боевым ударным дронам сообщали в Киевской ОВА.
Впоследствии стало известно, что ночью силы ОК "Юг" уничтожили шесть дронов-камикадзе типа "Шахед".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.