Россия запустила с востока "Шахеды". В Украине начали объявлять тревогу

В части регионов Украины вечером воскресенья, 25 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Около 20:00 неизвестный беспилотник был замечен в Харьковской области. Затем "Шахед" был зафиксирован в Коломакском районе Харьковской области. Он двигался по юго-западному курсу.

По состоянию на 21:20 дроны зафиксированы:

в Лозовском районе Харьковской области, курс северный.

в северной части Днепропетровщины, курс южный.

Воздушная тревога в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях связана с активностью тактической вражеской авиации.

В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Российская воздушная атака в ночь на 25 февраля

Как и упоминалось выше, российские террористы атаковали Украину по нескольким направлениям. В ходе атаки тревога была объявлена в ряде центральных, северных и южных областей.

Под утро сообщалось о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области. В воздушных силах также предупреждали об угрозе беспилотников в этом регионе. Также о работе сил ПВО боевым ударным дронам сообщали в Киевской ОВА.

Впоследствии стало известно, что ночью силы ОК "Юг" уничтожили шесть дронов-камикадзе типа "Шахед".

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