Россия запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО
Россия в ночь на 19 марта устроила комбинированную атаку ракетами и дронами по Украине. ПВО работала в 12 областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 19 марта (с 19.00 18 марта) противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.
Цели оккупанты запускали с шести направлений - Брянск, Орел, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили военные.
ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
Кроме того, 56 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.
Последствия атаки РФ по Украине
В результате российской атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.