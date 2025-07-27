Росія запустила по Україні "Шахеди": де загроза ударів

У неділю ввечері, 27 липня, росіяни вкотре запустили по Україні "Шахеди". Наразі ворожі безпілотники зафіксовано щонайменше у кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, о 20:57 ворожі дрони були у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. В той момент протиповітряна оборона вже почала свою роботу.
Через невеликий проміжок часу ударні безпілотники росіян фіксувалося у Харківській області та поблизу Черкас.
За останніми даними, Сили оборони України продовжують ліквідацію ворожих безпілотників. О 21:56 це відбувалося у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях, а вже о 22:08 військові зафіксували дрони, які леять на Київ.
У Києві кілька хвилин тому оголосили тривогу через загрозу дронів.
Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували, що безпілотники фіксуються:
Станом на 22:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Запорізькій та частині Дніпропетровської областях.
Зазначимо, що росіяни щодня атакують різні міста України дронами, а часом застосовують авіабомби та ракети різних типів.
Зокрема, вчора ворог випустив 83 дрони. Силам ППО вдалося знешкодити 78 ворожих цілей на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано влучання 5 дронів у трьох локаціях, а падіння збитих (уламків) - у двох локаціях.
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