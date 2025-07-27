Россия запустила по Украине "Шахеды": где угроза ударов

В воскресенье вечером, 27 июля, россияне в очередной раз запустили по Украине "Шахеды". Сейчас вражеские беспилотники зафиксированы как минимум в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В частности, в 20:57 вражеские дроны были в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. В тот момент противовоздушная оборона уже начала свою работу.
Через небольшой промежуток времени ударные беспилотники россиян фиксировались в Харьковской области и вблизи Черкасс.
По последним данным, Силы обороны Украины продолжают ликвидацию вражеских беспилотников. В 21:56 это происходило в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях, а уже в 22:08 военные зафиксировали дроны, которые летят на Киев.
В Киеве несколько минут назад объявили тревогу из-за угрозы дронов.
В то же время Воздушные силы ВСУ проинформировали, что беспилотники фиксируются:
По состоянию на 22:12 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Запорожской и части Днепропетровской областях.
Обстрелы Украины
Отметим, что россияне ежедневно атакуют разные города Украины дронами, а порой применяют авиабомбы и ракеты разных типов.
В частности, вчера враг выпустил 83 дрона. Силам ПВО удалось обезвредить 78 вражеских целей на севере, юге, востоке и в центре страны.
В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировано попадание 5 дронов в трех локациях, а падение сбитых (обломков) - в двух локациях.
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