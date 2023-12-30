Росія запустила по Україні "Шахеди": де оголошено тривогу

Російська Федерація знову запустила безпілотники типу "Шахед" по території України ввечері суботи, 30 грудня. В частині областей оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривогу.

Загроза "Шахедів"

У Повітряних силах попередили, що Росія запустила декілька груп безпілотників на схід та північ України.

Українцям нагадали про небезпеку атаки та попросили пройти в укриття та зберігати спокій.

Також нагадуємо, що в Україні заборонено знімати роботу ППО та наслідки ворожої атаки.

Де оголошена тривога

Станом на 19:30 сигнал повітряної тривоги оголошено у Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Черігівській областях.

Ракетний обстріл України у ніч на 29 грудня

Вночі, 29 грудня, ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив десятки ракет. Терористи застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 114 цілей.

Сьогодні, 30 грудня, стало відомо про те, що кількість загиблих внаслідок ударів по Запоріжжю зросла до 9. Також у Дніпрі через російські терористичні удари загинули 6 людей.

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