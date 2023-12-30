Россия запустила по Украине "Шахеды": где объявлена тревога

Российская Федерация снова запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером субботы, 30 декабря. В части областей объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревогу.

Угроза "Шахедов"

В воздушных силах предупредили, что Россия запустила несколько групп беспилотников на восток и север Украины.

Украинцам напомнили об опасности атаки и попросили пройти в укрытие и сохранять спокойствие.

Также напоминаем, что в Украине запрещено снимать ПВО и последствия вражеской атаки.

Где объявлена тревога

По состоянию на 19.30 сигнал воздушной тревоги объявлен в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 29 декабря

Ночью, 29 декабря, враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил десятки ракет. Террористы применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей .

Сегодня, 30 декабря, стало известно о том, что число погибших в результате ударов по Запорожье выросло до 9. Также в Днепре из-за российских террористических ударов погибли 6 человек.

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