Росія запустила по Україні понад півсотні дронів: скільки знищили

Що відомо про наслідки атаки

Під ударом ворога цієї ночі була Одеса. У місті пошкоджені декілька багатоповерхових будинків та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, склади і автомобілі.

У мережі публікували кадри сильної пожежі в Одесі після атаки дронів.

Крім того, росіяни вдарили КАБом по Харкову. Удар прийшовся по одній з міських трас. У Харкові пошкоджені готель, гіпермаркет та інші цивільні об'єкти.

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