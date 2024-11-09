Россия запустила по Украине более полусотни дронов: сколько уничтожили

Что известно о последствиях атаки

Под ударом врага этой ночью была Одесса. В городе повреждены несколько многоэтажных домов и дома в частном секторе, а также админздания, склады и автомобили.

В сети публиковали кадры сильного пожара в Одессе после атаки дронов.

Кроме того, россияне ударили КАБом по Харькову. Удар пришелся по одной из городских трасс. В Харькове повреждены гостиница, гипермаркет и другие гражданские объекты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.