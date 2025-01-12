Росія запустила по Україні понад 90 дронів. Як відпрацювала ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

В Україні оголосили тривогу через загрозу дронів після 23:00 суботи, 11 січня. Пізніше тривогу в Україні оголошували і через загрозу балістики.

Зокрема, у Київській області гриміли вибухи. Там ППО працювала по російських безпілотниках.

Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

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