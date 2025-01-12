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У Київській області лунають вибухи, ППО працює по ворожих дронах

Неділя 12 січня 2025 00:33
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У Київській області лунають вибухи, ППО працює по ворожих дронах Фото: військові збивають російскі "Шахеди" у Київській області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками. У Київській області лунають вибухи через роботу сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Жителям радять перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

За даними моніторингових каналів, довкола Києва БпЛА йдуть на зниження, що ускладнює їх виявлення.

Також повідомляється, що 7 БпЛА пролітають Ніжин курсом на Київську область, перший уже підлітає до Броварів.

Російська атака "Шахедами"

Ввечері 11 січня у багатьох областях України було оголошено тривогу через атаку дронами-камікадзе з боку РФ.

Близько півночі у Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області.

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