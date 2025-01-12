RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Россия запустила по Украине больше 90 дронов. Как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 60 из 94 дронов РФ во время атаки по Украине 12 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска запустили по Украине 94 дронов в ночь на 12 января. ПВО сбила две трети из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 12 января 2025 года (с 18.00 11 января) противник атаковал 94 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Курск", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - рассказали военные.

ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Кроме того, 34 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

 

Последствия атаки РФ по Украине

В Украине объявили тревогу из-за угрозы дронов после 23:00 субботы, 11 января. Позже тревога в Украине объявлялась и из-за угрозы баллистики.

В частности, в Киевской области гремели взрывы. Там ПВО работала по российским беспилотникам.

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждены несколько домов в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныПВОВойна в УкраинеДрони