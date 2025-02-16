Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО

Атака РФ по Україні

Російські війська знову масовано обстріляли Україну дронами в ніч на 16 лютого. Плюс окупанти використовували і балістику для атаки на Одеську область.

Зокрема, росіяни масовано атакували Миколаїв. Є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури та поранений.

Також у Київській області ліквідували наслідки російської атаки. Унаслідок нічних ударів пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа. Зокрема, загорівся склад на виробництві в Бориспільському районі.

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