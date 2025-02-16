Россия запустила по Украине более 140 дронов и баллистику. Как отработала ПВО

Атака РФ по Украине

Российские войска снова массированно обстреляли Украину дронами в ночь на 16 февраля. Плюс оккупанты использовали и баллистику для атаки на Одесскую область.

В частности, россияне массированно атаковали Николаев. Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры и раненый.

Также в Киевской области ликвидировали последствия российской атаки. В результате ночных ударов повреждены частные дома, возник пожар. В частности, загорелся склад на производстве в Бориспольском районе.

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