Росія запустила по Україні крилаті ракети та летять дрони: у Києві лунають вибухи

За даними військових, о 07:18 було зафіксовано швидкісну ціль, яка летіла над Сумською областю. Потім було зафіксовано ще кілька ракет, а через кілька хвилин стала відомо, що вони у Сумській та Полтавській областях.

Потім у Повітряних силах ЗСУ написали, що мінімум три крилаті ракети прямують в напрямку Київської області. Водночас у регіоні фіксують ударні дрони, а в Києві працює ППО та лунають вибухи.

Наразі фіксація ракет продовжується.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.