ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр"

П'ятниця 09 січня 2026 02:05
UA EN RU
Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр" Фото: над Україною вже фіксують крилаті ракети (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 9 січня масовано атакують Україну дронами. Окрім того зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Попередньо відмічено пуски КРМБ типу "Калібр" з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні о 01:54.

Після цього перші ракети були зафіксовані на півночі Херсонської області в напрямку Миколаївської.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували швидкісні цілі через Чернігів в напрямку Києва, після чого в столиці пролунало кілька потужних вибухів.

Росія запустила по Україні крилаті ракети &quot;Калібр&quot;

Оновлено о 02:29

Військові повідомили, що крилаті ракети з Миколаївської області рухаються курсом на Кіровоградську. Окрім того, зафіксовано нову группу ракет з Херсонської на Миколаївську області.

Оновлено о 02:51

В Україні продовжують фіксувати крилаті ракети. Зокрема, у Черкаській та Миколаївській областях.

Росія запустила по Україні крилаті ракети &quot;Калібр&quot;

Де оголосили тривогу

Cтаном на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Росія запустила по Україні крилаті ракети &quot;Калібр&quot;

Масований обстріл України

Нагадаємо, в ніч на 8 січня росіяни масовано атакують Україну дронами. Основною ціллю РФ став Київ. У столиці лунали і продовжують лунати багато вибухів.

Наразі у місті зафіксовано пошкоджені будинки, пожежі, горять також авто та є інші наслідки атаки.

Окрім того, ворог завдав ракетного удару по Львову. Повітряні сили та місцева влада не виключають приліт "Орєшніка", але точної інформації поки немає. Мер Андрій Садовий написав про удар по об'єкту критичної інфраструктури.

Також зазначимо, що 8 січня президент України Володимир Зеленський попереджав, що цієї ночі може бути масований обстріл.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ракети
Новини
Київ під масованим ударом дронів і балістики: палають багатоповерхівки, є жертви
Київ під масованим ударом дронів і балістики: палають багатоповерхівки, є жертви
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка