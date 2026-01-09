Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр"
Російські окупанти в ніч на 9 січня масовано атакують Україну дронами. Окрім того зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Попередньо відмічено пуски КРМБ типу "Калібр" з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні о 01:54.
Після цього перші ракети були зафіксовані на півночі Херсонської області в напрямку Миколаївської.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували швидкісні цілі через Чернігів в напрямку Києва, після чого в столиці пролунало кілька потужних вибухів.
Оновлено о 02:29
Військові повідомили, що крилаті ракети з Миколаївської області рухаються курсом на Кіровоградську. Окрім того, зафіксовано нову группу ракет з Херсонської на Миколаївську області.
Оновлено о 02:51
В Україні продовжують фіксувати крилаті ракети. Зокрема, у Черкаській та Миколаївській областях.
Де оголосили тривогу
Cтаном на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Масований обстріл України
Нагадаємо, в ніч на 8 січня росіяни масовано атакують Україну дронами. Основною ціллю РФ став Київ. У столиці лунали і продовжують лунати багато вибухів.
Наразі у місті зафіксовано пошкоджені будинки, пожежі, горять також авто та є інші наслідки атаки.
Окрім того, ворог завдав ракетного удару по Львову. Повітряні сили та місцева влада не виключають приліт "Орєшніка", але точної інформації поки немає. Мер Андрій Садовий написав про удар по об'єкту критичної інфраструктури.
Також зазначимо, що 8 січня президент України Володимир Зеленський попереджав, що цієї ночі може бути масований обстріл.