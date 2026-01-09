Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр"

Російські окупанти в ніч на 9 січня масовано атакують Україну дронами. Окрім того зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Попередньо відмічено пуски КРМБ типу "Калібр" з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні о 01:54.

Після цього перші ракети були зафіксовані на півночі Херсонської області в напрямку Миколаївської.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували швидкісні цілі через Чернігів в напрямку Києва, після чого в столиці пролунало кілька потужних вибухів.

Оновлено о 02:29

Військові повідомили, що крилаті ракети з Миколаївської області рухаються курсом на Кіровоградську. Окрім того, зафіксовано нову группу ракет з Херсонської на Миколаївську області.

Оновлено о 02:51

В Україні продовжують фіксувати крилаті ракети. Зокрема, у Черкаській та Миколаївській областях.

Де оголосили тривогу

Cтаном на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.