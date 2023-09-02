Росія запустила по Україні кілька груп ударних БПЛА

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей", - йдеться у повідомленні.

Також, у Повітряних силах зазначають, що можливе поширення тривог за напрямом руху ударних дронів. У разі оголошення повітряної тривоги мешканців закликають перейти до укриттів.

Російські обстріли України

Російські окупанти 1 вересня завдали артилерійського удару по місту Середина-Буда, Сумської області. Осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів. Також, зафіксовано багато руйнувань.