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Росія запустила по Україні кілька груп ударних БПЛА

Фото: РФ випустила кілька груп ударних дронів по Україні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія випустила кілька груп ударних безпілотних літальних апаратів по Україні сьогодні ввечері, 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей", - йдеться у повідомленні. 

Також, у Повітряних силах зазначають, що можливе поширення тривог за напрямом руху ударних дронів. У разі оголошення повітряної тривоги мешканців закликають перейти до укриттів.

Російські обстріли України

Російські окупанти 1 вересня завдали артилерійського удару по місту Середина-Буда, Сумської області. Осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів. Також, зафіксовано багато руйнувань. 

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