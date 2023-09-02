Росія запустила по Україні кілька груп ударних БПЛА

Російська окупаційна армія випустила кілька груп ударних безпілотних літальних апаратів по Україні сьогодні ввечері, 2 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей", - йдеться у повідомленні.
Також, у Повітряних силах зазначають, що можливе поширення тривог за напрямом руху ударних дронів. У разі оголошення повітряної тривоги мешканців закликають перейти до укриттів.
Російські обстріли України
Російські окупанти 1 вересня завдали артилерійського удару по місту Середина-Буда, Сумської області. Осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів. Також, зафіксовано багато руйнувань.
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