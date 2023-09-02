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Россия запустила по Украине несколько групп ударных БПЛА

Фото: РФ выпустила несколько групп ударных дронов по Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия выпустила несколько групп ударных беспилотных летательных аппаратов по Украине сегодня вечером, 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей", - говорится в сообщении.

Также, в Воздушных силах отмечают, что возможно распространение тревог по направлению движения ударных дронов. В случае объявления воздушной тревоги жителей призывают перейти к укрытиям.

Российские обстрелы Украины

Российские оккупанты 1 сентября нанесли артиллерийский удар по городу Середина-Буда, Сумской области. Осколочные ранения получили четверо местных жителей. Также, зафиксировано много разрушений.

 

 

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