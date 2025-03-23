Росія запустила по Україні десятки дронів: де існує загроза

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня російські окупанти запустили по Україні 147 ударних дронів. Станом на 8:30 ранку силами ППО було збито 97 безпілотників, ще 25 БпЛА-імітаторів було локаційно втрачено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.