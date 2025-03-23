Россия запустила по Украине десятки дронов: где есть угроза

В частности, военные фиксировали ударные беспилотники россиян в Запорожской, Харьковской Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Черкасской областях. В частности, последнее движения вражеских дронов было в 22:38, а именно:

БпЛА на Запорожье, курс - северо-западный;

БпЛА через Днепропетровскую область, курс - северо-западный;

БпЛА на востоке, юге и севере Кировоградской области, курс - западный/северо-западный;

БпЛА на юго-западе Полтавской области, курс - южный/западный;

БпЛА на севере Херсонской и востоке Николаевской, курс - северо-западный;

БпЛА на востоке и в центральной части Черкасской, курс - западный;

БпЛА на севере и юго-востоке Черниговской области, курс - юго-западный;

БпЛА на севере и в центральной части Сумской области, курс - юго-западный.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:43, сигнал воздушной продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.