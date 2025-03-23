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Россия запустила по Украине десятки дронов: где есть угроза

Фото: россияне продолжают атаковать Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 23 марта, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупреждают об угрозе применения ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram воздушных сил ВСУ.

В частности, военные фиксировали ударные беспилотники россиян в Запорожской, Харьковской Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Черкасской областях. В частности, последнее движения вражеских дронов было в 22:38, а именно:

  • БпЛА на Запорожье, курс - северо-западный;
  • БпЛА через Днепропетровскую область, курс - северо-западный;
  • БпЛА на востоке, юге и севере Кировоградской области, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на юго-западе Полтавской области, курс - южный/западный;
  • БпЛА на севере Херсонской и востоке Николаевской, курс - северо-западный;
  • БпЛА на востоке и в центральной части Черкасской, курс - западный;
  • БпЛА на севере и юго-востоке Черниговской области, курс - юго-западный;
  • БпЛА на севере и в центральной части Сумской области, курс - юго-западный.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:43, сигнал воздушной продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, что в ночь на 23 марта российские оккупанты запустили по Украине 147 ударных дронов. По состоянию на 8:30 утра силами ПВО было сбито 97 беспилотников, еще 25 БпЛА-имитаторов были локационно потеряны.

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