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Росія запустила по Україні десятки дронів з чотирьох напрямків. Скільки збила ППО

Україна, Субота 15 лютого 2025 09:07
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Росія запустила по Україні десятки дронів з чотирьох напрямків. Скільки збила ППО Фото: ППО збила 33 з 70 дронів РФ під час атаки 15 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 15 лютого Росія запустила по Україні 70 безпілотників. ППО вдалось збити менше половини з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 15 лютого противник атакував 70 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РОсія) і Чауда (Крим)", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів", - розповіли військові.

Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. ППО працювала у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Атака РФ на Чорнобильську АЕС

Учора, 14 лютого, РФ атакувала дроном укриття Чорнобильської атомної електростанції. Дрон, який атакував станцію, був із фугасною бойовою частиною.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що дрон, який атакував саркофаг на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 метрів. Саме з цієї причини його не бачили радари.

Пізніше РБК-Україна показало, який вигляд має саркофаг Чорнобильської АЕС після російського удару.

Вже ввечері 14 лютого стало відомо, що рятувальники локалізували пожежу на Чорнобильській АЕС. Радіаційний фон постійно контролюється.

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