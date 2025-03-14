Росія запустила по Україні декілька десятків дронів. Скільки збила ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина. Зокрема, росіяни вдарили по лікарні в Золочеві, була пожежа і є постраждала.

Зазначимо, що окупанти влаштували нову атаку дронами по Україні, починаючи з 23:00 четверга, 13 березня. Тривога лунала у декількох областях.

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