Россия запустила по Украине несколько десятков дронов. Сколько сбила ПВО

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Харьковская и Донецкая области. В частности, россияне ударили по больнице в Золочеве, был пожар и есть пострадавшая. Тревога звучала в нескольких областях.

Отметим, что оккупанты устроили новую атаку дронами по Украине, начиная с 23:00 четверга, 13 марта.

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